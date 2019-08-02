Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesi Okçu Mahallesi'nde M.S. (27) ve E Ç. (25) isimli şahıslar otomobilleriyle, ilçe merkezi istikametinde motosikletiyle seyreden M.Ç'nin (44) yolunu kesti.
Motosikletinden inen M.Ç. belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile M S. ve E.Ç'yi yaraladı. Yaralılar Konya'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.