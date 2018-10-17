Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahalllesi Ağadivanı Sokak'ta aralarında husumet bulunan Mustafa T. (34) ve Muhammed Ç. (22) arasında bahçe duvarı meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, iki ailenin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada torunu Muhammed'in kavga ettiğini gören Bayram Ç. (79), evden çıkarak ruhsatsız tabancasıyla Mustafa T'ye ateş etti.

Başından ağır yaralanan Mustafa T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa T'nin, 10 yaşındaki kızı S.T'nin de olayda bacağından yaralandığı öğrenildi.

Polis, Bayram Ç. ile olaya karıştığı tespit edilen Muhammed Ç, Hasan A. (28) ve Mustafa Ö'yü (30) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Bayram Ç'nin ifadesinde, "Mustafa torunumla kavga ediyordu. Yanında arkadaşları da vardı. Torunumu dövdüklerini görünce aşağıya inip ateş ettim." dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Hasan A. ve Mustafa Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından, Muhammed Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bayram Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.