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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi'nde karşılaşan Muhterem G. (31) ile Cuma Ş. (46) arasında alacak verecek...

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:47
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi'nde karşılaşan Muhterem G. (31) ile Cuma Ş. (46) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve ikilinin arkadaşlarının da karıştığı olayda, Muhterem G. ile Cuma Ş. silahla yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cuma Ş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
KonyaSilahlı Kavga
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