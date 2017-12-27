Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi'nde karşılaşan Muhterem G. (31) ile Cuma Ş. (46) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve ikilinin arkadaşlarının da karıştığı olayda, Muhterem G. ile Cuma Ş. silahla yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cuma Ş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına çalışıyor.