Konya'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

KONYA (AA) - Konya Valisi Yakup Canbolat, "Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir." dedi.

Konya Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.

Vali Canbolat, bir otelde verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, şehadetin İslam dininde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Peygamberlikten sonra en önemli manevi mertebenin şehitlik olduğunu ifade eden Canbolat, "Hepimiz biliyoruz ki şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir." diye konuştu.

Canbolat, aziz şehitlerin kahramanlık ve fedakarlıklarının, milletin varlık sebebi olduğunu dile getirerek, şehit ailelerine şöyle seslendi:

"Sizler en değerli varlıklarınız olan eşinizi, oğlunuzu kardeşlerinizi, bazılarınız da babalarını bu vatan için şehit verdi. Bunun dünyada her hangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bu vatan, bu bayrak, bu aziz millet adına bundan daha değerli ve daha büyük bir fedakarlık yoktur. Bizler, ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sahip çıkmak, milletimiz adına bizim yapabileceğimiz en önemli görevidir. Şehitlerimizin siz değerli ailelerine ve kahraman gazilerimize olan vefa borcumuzun gereği olarak, valiliğimiz ve tüm devlet kurumları sizlerin destek ve taleplerini imkanlar el verdiğince yerine getirmek bizler için de mutluluk kaynağı olacaktır."

İftara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile oda başkanları da katıldı.