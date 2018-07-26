Konya'da saman ve yonca balyaları kundaklama sonucu yandı

KONYA (AA) - Konya'da 2 bin 200 ton saman, 120 ton yonca balyalarının kundaklama sonucu yanmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Yenikent Mahallesi'nde, Zeynel Abidin Bozgün ve Kenan Altun'a ait 2 bin 200 ton saman ve 120 ton yonca balyası benzin dökülerek kundaklandı.

Balyalardan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, yangını uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alarak söndürdü.

Olay yerine 400 metre uzaklıkta boş benzin bidonu bulan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zarar gören saman ve yonca balyalarının değerinin bir milyon lira değerinde olduğu belirtildi.