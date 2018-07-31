ANKARA (AA) - Farukiye Vakfınca, Konya'da kendisini sahte şeyh olarak tanıttığı ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S. I.'ye ilişkin, "İddialarda adı geçen şahısla ilgili haberlerde Vakfımız ile isim benzerliği taşıyacak şekilde 'Faruki Cemaati' ifadeleri yer almıştır. Kesinlikle belirtmek isteriz ki, adı geçen şahsın Vakfımız ve Faruki Camiası ile herhangi bir bağı yoktur." açıklaması yapıldı.

Farukiye Vakfından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile internet sitelerinde Konya'da S. I. isimli kişinin cinsel istismar suçlaması ile gözaltına alındığı haberlerine yer verildiği anımsatıldı.

Vakfın açıklamasında, insanlara ve çocuklara yapılan bu tür ahlaksızlıkların şiddetle lanetlendiği, ahlaksız fiiller işlediği iddia edilen zanlının ve diğer zanlıların en ağır şekilde cezalandırılacaklarına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İddialarda adı geçen şahısla ilgili haberlerde Vakfımız ile isim benzerliği taşıyacak şekilde 'Faruki Cemaati' ifadeleri yer almıştır. Kesinlikle belirtmek isteriz ki, adı geçen şahsın Vakfımız ve Faruki Camiası ile herhangi bir bağı yoktur. Kurulduğu günden bu yana insanlarımızın milli ve manevi değerleri hususunda faaliyetlerini hassasiyetle sürdüren Farukiye Vakfı'mızın bu tür bir hadise ile anılması fevkalade üzücüdür. Konuya ilişkin gerek yazılı ve görsel basın yayın, gerekse sosyal medya ortamlarında Vakfımızı ve camiamızı zan altında bırakacak şekilde ve iftira niteliğinde paylaşım ve haber yapan kişi, kurum, kuruluşlar ile ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz."