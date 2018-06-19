Konya'da sağanak etkili oldu

KONYA (AA) - Konya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Merkez Selçuklu ilçesinde etkili olan yağış sebebiyle trafik durma noktasına geldi, sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araçlar yolda kaldı.
Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde bazı yollar bir süre ulaşıma kapatıldı.
Biriken su, büyükşehir belediyesine bağlı KOSKi ekiplerince vidanjör yardımıyla çekildi. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.