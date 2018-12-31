Konya'da otomobillerden korna hırsızlığı

KONYA (AA) - Konya'da aynı marka 3 aracın korna sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Aydınlıkevler ve Işıklar mahallelerindeki aynı marka 3 otomobilin ön panjurları sökülerek korna sistemleri çalındı.

Olayların yaşandığı yerler ve çevresinde araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin daha önce poliste farklı suçlardan kaydı bulunan Fırat Ç. (20), Hasan B. (18), Cihat K. (22) ve Onurhan K. (21) olduğunu belirledi.

Harekete geçen polis, 4 şüpheliyi adreslerine yaptıkları baskınlarla yakaladı.

Şüphelilerin panjurlarının kolay sökülmesi nedeniyle aynı marka araçları tercih ettikleri öğrenildi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Fırat Ç. ve Hasan B, tutuklandı, Cihat K. ve Onurhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.