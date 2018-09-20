Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Vural K'nin kullandığı 70 BC 147 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolunun 40. kilometresinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Bağrıaçık'a (29) çarptı.

Bağrıaçık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Bağrıaçık'ın cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Vural K'nin, 4 öğrencisiyle badminton müsabakası için Ankara'ya gitmek üzere Karaman'dan yola çıktığı öğrenildi.