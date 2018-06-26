Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Akseki karayolunun 3'üncü kilometresinde, Hakkı Z. yönetimindeki 42 BDN 21 plakalı otomobil, 15 yaşındaki Ahmet Gül’ün kullandığı bisiklete arkadan çarptı.
Sağlık ekipleri, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 5 metre savrulan Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.
Ön camı kırılmasına rağmen otomobiliyle kaçan sürücü, polisin 50 kilometrelik takibi sonucu Derebucak ilçesi girişinde gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden gencin, Antalya’nın Manavgat ilçesinden yaz tatili dolayısıyla Beyşehir'deki yakınlarının yanına geldiği, kazanın, ilçe merkezinde yaptığı alışverişten dönerken meydana geldiği öğrenildi.
Öte yandan, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.