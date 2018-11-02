Konya'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yetiş (66) ve Dilber (62) Öcal, oğulları Eyüp Öcal'ı (30) hastaneye götürmek üzere evden çıktı.Atakent...