Konya'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yetiş (66) ve Dilber (62) Öcal, oğulları Eyüp Öcal'ı (30) hastaneye götürmek üzere evden çıktı.
Atakent Mahallesi Hastane Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Öcal ailesine, Nuray S'nin kullandığı 70 FP 355 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan baba Yetiş, anne Dilber ve Eyüp Öcal, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.