Konya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Mahmut Babür (40) idaresindeki 06 FH 0378 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 22'nci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sürücü ile araçta bulunan Bedriye (38), Hasan (17), Evin Sara (6), Abdülkadir (17), Emine (29), Eslem Nur (3) ve Esma Sultan Babür (4) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Eslem Nur, hava ambulansı ile Esma Sultan Babür ise karayoluyla Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.