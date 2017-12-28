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Konya'da otomobil tırla çarptıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sadık K. (54) yönetimindeki 42 BSY 06 plakalı tır, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Ladik Mahallesi...

28 Aralık 2017 Perşembe 08:47
Konya'da otomobil tırla çarptıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sadık K. (54) yönetimindeki 42 BSY 06 plakalı tır, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Ladik Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AEU 63 plakalı otomobille çarpıştı

Kazada, otomobilde bulunan Latif Öztürk (17), Fatih Ertürk, Ali Latif ve Uğur Acar (18) yaralandı.

Otomobil içinde sıkışan Uğur Acar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Fatih Ertürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Acar'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılabildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Konya-Afyonkarahisar karayolu, incelemelerin ardından araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden açıldı.

Anahtar Kelimeler:
KonyaOtomobilTIRTrafik Kazası
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