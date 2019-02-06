Konya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Ahmet Muhammet El Buneyya idaresindeki 42 MA 2312 plakalı otomobil, Ilgın Meslek Yüksek Okulu önündeki kavşakta şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Suriyeli Uveyd Ahmed, Hamed Ahmed ve 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu çıkardı.

Ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.