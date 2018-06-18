Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Volkan Mazlum (18) idaresindeki 06 AT 5204 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolunun 125. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, anne Tülay Mazlum (61) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile Kaan (18), Gürkan (21) ve Yaşar Mazlum (57) yaralandı.
Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kaan Mazlum, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Kaan Mazlum, nakledildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tülay Mazlum'un cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.