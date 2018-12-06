Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Hüseyin Asker yönetimindeki 42 MA 1458 plakalı otomobil, Konya-Karapınar kara yolunun 20. kilometresinde, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Ayer (31) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.
Araçta sıkışan Muhammed Ayer'in cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.