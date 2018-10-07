Konya'da otomobil, park halindeki iş makinasına çarptı: 5 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin park halindeki iş makinasına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şevki Tonbalak (61) idaresindeki 42 ABT 479 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya karayolunun 12. kilometresinde, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış şeride girdi.
Burada bir süre seyreden otomobil, park halindeki iş makinasına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Fazilet (31), Esin Eylül (6), Şevki Eren (7) ve Uğur Aslan Tonbalak (11) yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.