Konya'da otomobil motorsiklete çarptı: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, otomobilin motorsiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Selçuk Yaman (20) idaresindeki plakasız motosiklet, Beyşehir-Hüyük karayolunun 14. kilometresinde seyir halindeyken, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Motosikletteki sürücü Yaman ve Kadir Akköprü (16) yaralandı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kadir Akköprü, yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazaya neden olan otomobilin olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Trafik ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.