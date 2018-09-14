Konya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Örüm (71) idaresindeki 42 FDL 21 plakalı otomobil, Konya-Karapınar karayolunun 13. kilometresindeki yol çalışması yapılan bölgede, Ahmet Selim Işık (24) yönetimindeki 42 BZP 69 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Örüm olay yerinde, eşi Havvana Örüm (73) ise kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan minibüs sürücüsü Ahmet Selim Işık ile Yasemin Eda Örüm (17) ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, Yusuf Örüm’ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.