Konya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya’nın Ilgın ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AAF 669 plakalı otomobil, D-300 karayolunun Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksek Okulu mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada araçtaki İsa Gözlüdağ (29) ile Yusuf Çilova (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Yaralılar ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Çilova yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.