Konya'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Berkay Döyen idaresindeki 42 TB 633 plakalı otomobil, Müftü Mahallesi Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

Konya'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Berkay Döyen idaresindeki 42 TB 633 plakalı otomobil, Müftü Mahallesi Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir meyve bahçesindeki ağaca çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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