Konya'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Berkay Döyen idaresindeki 42 TB 633 plakalı otomobil, Müftü Mahallesi Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...
KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.