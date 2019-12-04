Son Dakika

Konya'da oto hırsızlığı operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve modellerdeki çalıntı, hacizli ve yurt dışı kayıtlı araçları satmak üzere iş yerinde parçalara ayırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Genel 04.12.2019, 11:33
Konya'da oto hırsızlığı operasyonu
banner230

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve modellerdeki çalıntı, hacizli ve yurt dışı kayıtlı araçları satmak üzere iş yerinde parçalara ayırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güveni kötüye kullanma yoluyla çalıntı olarak aranan çeşitli marka ve modellerdeki araçların parçalandığını tespit etti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde arama yapan ekipler, İstanbul ve İzmir'den çalındığı tespit edilen 4 otomobil, yurt dışı kayıtlı 1 otomobil ve hacizli olarak aranan 2 otomobilin parçalara ayrıldığını ya da parçalanma aşamasında olduğunu belirledi.

Ekipler, iş yeri sahibi K.T.A'yı gözaltına aldı.

#Çalıntı Oto #gözaltı #konya #parçalara ayırma
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@