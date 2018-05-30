Konya'da okullardan hırsızlık

KONYA (AA) - Konya'da okullarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkeziyle Çumra ilçesindeki okullarda son bir ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kar maskesi takan üphelilerin kullandığı hafif ticari aracın plakasını tespit etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler M.Ş, S.K, D.K, M.Ç. ve İ.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 12 dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, kar maskeleri, 2 kurusıkı tabanca, bir tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerden İ.K'nin 17 farklı suçtan arandığı tespit edildi.