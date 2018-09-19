Konya'da okul çevrelerinde uyuşturucu denetimi

KONYA (AA) - Konya'da polis ekipleri okul çevrelerinde uyuşturucu denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan okullarda, genel güvenliği sağlama ve uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yaptı.
Denetimlere, narkotik polislerinin yanı sıra motosikletli timler de katıldı. Okul çevresindeki araçlarda arama yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını yaptı.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin kent genelindeki tüm okullarda yıl boyunca yapılacağını bildirdi.