Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı
Genel 18.12.2019, 12:28
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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 13 öğretmen hafif şekilde yaralandı.
Kazada, Okul Müdürü Gündüz ile minibüsteki 12 öğretmen hafif şekilde yaralandı.
Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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