Konya'da oğlunun bıçakladığı kadın öldü

KONYA (AA) - Konya'da oğlu tarafından evlerinde bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokağı'nda yaşayan Ömer T. (54) ile annesi Ayşe T. arasında henüz belirlenemeyen...