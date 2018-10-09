Konya'da obruğa düşen tilki kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, pazar günü yaklaşık 30 metre derinliğindeki obruğa düşen tilki, AFAD ekibi tarafından iğneli tüfekle uyuşturularak obruktan çıkarıldı.

İlçeye bağlı Sırnık mevkisinde pazar günü 30 metre derinliğindeki obruğa düşen ve çalışmalara rağmen kurtarılamayan tilkinin çıkarılması için bu sabah, bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

İçi su dolu obruğa, vinç yardımıyla önce bot indirildi. Obruk içindeki küçük bir toprak parçası üzerinde duran tilki, ürküp ekiplerden kaçmaya başladı.

Obruğun kenarlarına tırmanan tilki, bir süre sonra tüfekle uyuşturucu iğne atılarak yakalandı. Tilki, daha sonra özel torbaya konulup obruktan çıkarıldı.

Herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen tilki, uyuşturucu iğnenin etkisi geçtikten sonra doğaya bırakıldı.

AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obrukta çökmeler devam ettiği için kurtarma çalışmalarında zorlandıklarını belirtti.

Uzun süren çalışmalar sonucunda, AFAD ekiplerinin başarılı bir operasyonla tilkiyi sepetle çıkardığını ifade eden Tosun, "Tilkiyi çıkarmadan önce uyuşturucu iğne yardımıyla bayılttık. Sonra ekiplerimiz iple tilkinin bulunduğu bölgeye inerek, tilkiyi sepete aldı ve çıkardı." dedi.

Tosun, sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen tilkinin doğaya bırakıldığını bildirdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 30 metre derinliğindeki obruk içine pazar günü düşen tilki, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi ekiplerinin, dün yaklaşık 3 saat süren çalışmalarına rağmen kurtarılamamıştı.

Obruğa halatlarla özel kapan indirilmiş, saatler süren bekleyişe rağmen tilkinin kapana girmemesi üzerine kurtarma çalışmalarına ara verilmişti.

