Konya'da Muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Seydişehir İlçesi Kaymakamlığı tarafından 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler genel seçimleri sonrası seçilen ve göreve başlayan mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kaymakamlık tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan toplantıda Kaymakam Aydın Erdoğan, muhtarlara çalışmalarında devletin daima yanlarında olacağının belirtti.



Kaymakam Erdoğan, "Yeni dönemde görevlerinizde başarılar diliyorum. Geçen dönem olduğu gibi toplantılarımız aynen devam edecek. Her zaman devletimizin gücü yanınızda olacak." dedi.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan tanışma toplantısında, mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri karşılıklı olarak görüşülerek, muhtarların şikayet ve temennileri dinlendi.

Sorunlar ve çözüm önerilere hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

