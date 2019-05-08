Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasındaki yangın davası

KONYA (AA) - Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında geçen yıl çıkan yangının ardından tutuklanarak hakkında dava açılan güvenlik görevlisine 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Adem Bayrak, taraf avukatları ve sanığın yakınları katıldı.

"Kasten mala zarar verme" suçundan hapis istemiyle yargılanan Bayrak, son savunmasında, yangını kasten çıkarmadığını iddia etti.

Yangının çıktığı dükkanda, evinin ihtiyacı için kestiği tahtalardan çıkan kıvılcımın kabloları tutuşturduğunu ileri süren Bayrak, "Olay bir anda meydana geldi. Yanlış düşünceyle evimin pencere malzemesini keserken kablolar tutuştu. Yangını önce ben söndürdüm. Ancak yangın tekrar başladı." diye konuştu.

Bayrak, yangına müdahale edebilmek için çevrede yangın söndürme tüpü aradığını ancak bulamadığını ardından itfaiyeye haber verdiğini savundu.

Tahliyesini ve beraatini talep eden Bayrak, "Yangın söndürme çalışmalarına ben de katıldım. Kasıtlı olarak yangına sebebiyet vermedim. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanayi sitesinde 10 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan sanığa, "kasten mala zarar verme" suçundan 12 yıl 6 ay ceza verdi. Sanığın mahkemedeki iyi hali göz önüne alınarak, verilen hapis cezası 10 yıl 5 aya indirildi.

Heyetin kararının ardından sanık ve yakınları, duruşma salonunda gözyaşlarını tutamadı.



