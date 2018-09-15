Konya'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Mücahit D. idaresindeki 42 KU 923 plakalı minibüs, Ereğli Caddesi Üç Kuyulu Sokağı kavşağında,...