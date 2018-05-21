Konya'da minibüs yangını

KONYA (AA) - Konya'da park halindeki minibüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki Meram Fen Lisesi önünde park halinde bulunan Zekeriya Yıldız'a (53) ait 33 NT 668 plakalı minibüste yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, aracın motor kısmını etkisi altına aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Araçta büyük çapta hasara yol açan yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği belirtildi.