Konya'da kuvvetli sağanak

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın ardından, metrekareye 52 kilogram yağış düştü, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle su birikintisi olan bölgelerde, 9 araçlık itfaiye ekibi 70 noktada ıslah çalışmaları yaptı. Öte yandan tarlada mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale koordinasyonundaki KOSKİ ve MEDAŞ ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışma yaptı.

Zaman zaman elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede, hasar tespit çalışması sürüyor.