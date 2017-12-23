Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Konya'da Kudüs koreografisi

Süper Lig'in 17. haftasında yapılan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ev sahibi takım taraftarları, Kudüs için 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:10
Konya'da Kudüs koreografisi
banner230

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç öncesi Atiker Konyaspor taraftarları, doğu kale arkası tribününde Mescid-i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs yeni Selahaddinler bekler" yazan koreografi yaptı.

Taraftarların koreografilerinde; Mescid-i Aksa, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağına yer verildi.

Koreografi sırasında tribünlerden "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları atıldı.

Down sendromlu Filistinli Muhammed de maçı izledi

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesi de maçı izledi.

Konyaspor Kulübü tarafından onur konuğu olarak maça davet edilen Muhammed et-Tavil ve ailesi, karşılaşmayı locadan takip etti.

Muhabir: Abdullah Doğan,Basir Gülüm

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolKoreografiKudüsSporSÜPER LİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim