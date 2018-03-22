Konya'da komşu kavgası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
Doğrugöz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Cihat S. (32) ile komşusu Hasan S. (49) ve eşi Arife S. (42) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Hasan S. ve eşi Arife S. tüfekle yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Arife S, Konya'ya sevk edildi.
Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Cihat S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.