Konya'da kış

KONYA (AA) - Çumra Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması ve buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, yaptığı açıklamada, kışın gelmesiyle hazır olan ekiplerin çalışmaya başladığını söyledi.

Ana caddeler ve köprüler başta olmak üzere tüm yollarda vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Oğuz, şöyle konuştu:

"Fen işleri ekiplerimiz yol tuzlama, küreme çalışmalarına gece boyunca devam etti. 53 mahalleden oluşan ilçemizde kapanma ihtimali olan yollarımıza hızlı bir şekilde müdahale etmekteyiz. Herhangi bir olumsuzlukta da vatandaşlarımız belediyemize ait 0332 447 12 30 ve 0332 459 00 60 telefonlarını arayarak bilgi vermeleri halinde ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapacaktır."