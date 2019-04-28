Konya'da kesik baş bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir kadına ait olduğu belirlenen kesik baş bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmancık Mahallesi'nde mantar toplamaya çıkan Hacı Mustafa Koç, bölgede bulunan göletin yakınlarında kesik baş olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, başın bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.



Cesedin kime ait olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

