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Konya'da kerpiç evde göçük

- Enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi

Genel 10.12.2019, 09:59
Konya'da kerpiç evde göçük
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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.


#Göçük #Karatay #konya
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