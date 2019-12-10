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Konya'da kerpiç evde göçük: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Konya Karatay'da kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Genel 10.12.2019, 12:12
Konya'da kerpiç evde göçük: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
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KONYA (AA) - Alınan bilgiye göre, Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu sabah merkez Karatay ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik." dedi.

Muhabir: Savaş Güler

#türkiye
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