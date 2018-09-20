Konya'da kayıp çoban ölü bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan çoban, yaylada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde yayladaki hayvanlarına bakmak için Ketenli Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Hüseyin Kemerci'nin (68) akşam eve dönmemesi üzerine şüphelenen ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Hüseyin Kemerci'nin cansız bedenine, Ketenli yaylasında ulaşıldı.
Kemerci'nin cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.