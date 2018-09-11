Konya'da kara avcılığı denetimleri

KONYA (AA) - Konya'da kara avcılığına yönelik denetim ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sahada kaçak kara avcılığına yönelik denetim ve kontrol faaliyetleri yürütürken avlanma esas ve usullerine aykırı olarak avlandığı tespit edilen 2 kişiyi avda kullanılan malzemeleri ile birlikte yakaladı.

Şahıslarda bulunan 1 adet 12 volt batarya, 2 adet ses cihazı ve 1 adet takozsuz av tüfeği ele geçiren ekipler, malzemelere el koydu.

Ekipler, işlem yapılan iki kişiye usulsüz ve yasa dışı avlanmaktan idari para cezası uyguladı.