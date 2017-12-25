Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Konya'da kamyonun çarptığı engelli hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Hasan O. (52) yönetimindeki 42 HV 481 plakalı kamyon, Ereğli-Konya karayolu Toptancılar Sitesi yakınlarında yolun...

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:21
Konya'da kamyonun çarptığı engelli hayatını kaybetti
banner230

KONYA (AA) - Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hasan O. (52) yönetimindeki 42 HV 481 plakalı kamyon, Ereğli-Konya karayolu Toptancılar Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli Gürkan Yıldız'a (43) çarptı.

Ağır yaralanan Yıldız, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürkan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Anahtar Kelimeler:
EngelliEreğliKamyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim