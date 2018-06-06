Konya'da kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da kamyonetin motosiklete çarpması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Veysi Tekin idaresindeki 42 CFG 47 plakalı kamyonet, merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde, Mehmet Ali Zercu'nun kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Tekin, şarampoldeki ağaca çarparak durabildi.

Kamyonette bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu bir kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler ile kamyonette bulunan Ahmet ve Davut Tekin yaralandı. Araç içinde sıkışan Ahmet ve Davut Tekin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.