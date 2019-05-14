Konya'da kafede tüfekle ateş açılması

KONYA (AA) - Konya'da, kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren kişilerin Hasan M, Özal K. ve Hakan M. olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince şüphelilerden Hasan M. ve Hakan M. yakalandı.
Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'taki kafede, pazar günü, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki pompalı tüfeği alıp kafede rastgele ateş açmıştı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kafedeki 10 kişi yaralanmıştı.