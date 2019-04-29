Konya'da kadın cesedi bulunması

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde vücudu parçalanmış halde bulunan kadının, yaklaşık 6 ay önce elleri ve ayakları iple bağlanarak gömüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Osmancık Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama göletinin yanında bulunan vücut parçalarının kime ait olduğunun tespitine yönelik jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Dün mantar topladığı sırada cesedi görüp ihbarda bulunan Hacı Mustafa Koç, olay yerinde jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 25-30 yaşlarındaki kadına ait olduğu, elleri ile ayakları iple önden bağlanarak gömüldüğü belirlendi.

Kadının yaklaşık 6 ay önce öldürüldüğü, cesedinin çürümeye başlaması nedeniyle vücut bütünlüğünün bozulmuş olabileceği düşünülüyor.

Cesedi Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kadının parmak izlerinin kaybolduğu, İstanbul Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

Osmancık Mahallesi'ndeki göletin yakınında dün kadına ait vücut parçaları bulunmuştu.