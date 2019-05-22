Konya'da kaçak silah ve sahte para operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da kaçak silah üretip sattıkları ve piyasaya sahte madeni avro sürdükleri iddia edilen aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde kaçak silah ve sahte madeni avro üretilip piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 3 ay süren takip sonrası ekipler, söz konusu iş yerine baskın yaptı.

Yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 88 ruhsatsız silah ve 12 bin sahte madeni avro ele geçirildi.

Aynı iş yerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.Ç. ile Yasin B'nin otomobilinde ise 8 bin 500 sahte madeni avro ele geçirildi.

Polis, arlarında polis memuru A.Ç, silah üretiminden sorumlu olduğu iddia edilen Hikmet S. ve Cemal D, sahte madeni para üretiminden sorumlu Ercan K. ve Kadir U'nun da bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.