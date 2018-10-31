Konya'da kaçak silah operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 46 av tüfeği, 19 tabanca namlusu ile av tüfeği yapımında kullanılan silah parçaları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda ruhsatsız av tüfeğinin satışını yapmaya hazırlandığı belirlenen şüpheli M.B'nin kullandığı kamyoneti takibe aldı.

Ekiplerin ilçe merkezinde durdurduğu kamyonette yapılan aramada, yasa dışı üretim olan 46 av tüfeği, 19 yiv-set açılmış tabanca namlusu ile av tüfeği yapımında kullanılan silah parçaları ele geçirildi.

Kamyonet sürücüsü M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ruhsatsız av tüfeklerini internet yoluyla ya da il il gezerek pazarlamasını yaptığı öne sürülen şüpheli M.B. hakkında, geçen yıl İstanbul'da lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürülmesinde kullanılan şarjörlü ruhsatsız av tüfeğini, internetten katil zanlısına sattığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı öğrenildi.