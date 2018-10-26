Konya'da kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, kiraladıkları iş makinesiyle 1. derece sit alanında kaçak kazı yaptığı iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Üstünler Mahallesi’nde define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Tarihi kale kalıntılarının bulunduğu Ovacık mevkisinde iş makinesiyle yaklaşık bir metre derinliğinde çukur açıldığını tespit eden ekipler, olay yerinde M.U, Suriye uyruklu iş makinesi operatörü A.E.K. ve çekici sürücüsü M.E'yi gözaltına aldı.

Kazıda kullanılan iş makinesi ile çekici ve otomobile el konuldu.



Şüphelilerin, ifadelerinde av için sürekli geldikleri bölgede yer alan çeşme akmadığı için, yeni kaynak bulmak üzere kazı yaptıklarını, iş makinesini de bu nedenle kiraladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kuruduğu iddia edilen çeşmenin aktığını belirledi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.