Konya'da kaçak avlanma

KONYA (AA) - Konya'da, koruma altında bulunan kuşları avladığı iddia edilen kişiye 7 bin 343 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Şube Müdürlüğü ile Gölyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, Şeytan Yaylası mevkisinde korunan hayvan türlerinden şahini avlamak istediği iddia edilen kişi yakalandı.

Alanda yapılan incelemede, canlı olarak 2 atmaca, 3 kumru ve 1 karga ile 1 ölü flamingo kuşu, ruhsatsız av tüfeği, el dürbünü, kuş gözlem maskeleri, muhtelif tuzak, ağ ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan avcıya, 7 bin 343 lira idari para cezası kesildi.