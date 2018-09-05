Konya'da kaçak avlanma denetimleri

KONYA (AA) - Konya'da, kara avcılığı sezonunun başlamasıyla kaçak avlanmaya yönelik yapılan denetim ve kontrollerde arazide ses cihazları ve akü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından av koruma faaliyetleri kapsamında gece yarısı gerçekleştirilen denetimlerde, arazide avda kullanılması yasak olan malzemelerden 2 ses cihazı ve 2 akü ele geçiren ekipler, malzemelere el koydu.

Yürütülen denetimlerde, 2 kişiye belgesizlik ve takozsuzluktan dolayı yasal işlem yapıldığı, takozsuz olan 1 av tüfeğine ise el konulduğu belirtildi.

Benzer denetimlerin bundan böyle de aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.