Konya'da kaçak avla mücadele

KONYA (AA) - Konya'da yapılan denetimlerde boy limitine aykırı olarak avlandığı belirlenen su ürünlerini satan ve avını gerçekleştiren 25 kişiye 42 bin 212 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından deniz ve iç sularda avlandıktan sonra satış noktalarında satışa sunulan deniz ve tatlı su ürünü balıkların boy limiti denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda son 1,5 aylık dönemde 85 denetimin yapıldığı, amatör olta balıkçıları, ticari balıkçılar, ticari olmayan sahalarda yapılan ticari avcılık ve perakende satış noktalarının mercek altına alındığı belirtildi.

Yapılan denetimler sonucu boy limitine uygun av yapmadığı belirlenen avcılar ile boy limiti altındaki su ürünlerinin satışını yaptığı ileri sürülen toplam 25 kişiye 42 bin 212 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.



